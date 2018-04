MEDASYS : Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2018 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée

MEDASYS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 23.281.576,47 euros

Siège social : Immeuble Pentagone Plaza - 381, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart

319 557 237 R.C.S Nanterre.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée

Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 mai 2018 à 15 heures au 23 avenue de Galilée au Plessis Robinson (92350).

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 mars 2018 et l'avis de convocation sera publié le 13 avril 2018 dans un Journal d'Annonces Légales ainsi que le 18 avril 2018 au BALO.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société www.medasys.com.

Les documents prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société.

A propos de Medasys

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

En savoir plus sur Dedalus : www.dedalus.eu

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com

