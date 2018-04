Medasys : Chiffre d'affaires et résultats consolidés 2017

Clamart, le 27 avril 2018 - Medasys, éditeur et intégrateur français majeur de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce ses résultats au titre de l'exercice 2017.

Activité 2017

Grâce à l'entrée dans le Groupe de la société Netika au 28 juillet 2017, consolidant ainsi notre stratégie « plateaux techniques », le chiffre d'affaires du Groupe a connu une progression de 6%.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2017 s'établit à 23 395 k€ à comparer à 22 081 k€ en 2016. Malgré le dynamisme de l'activité internationale, nous avons enregistré une baisse de revenus due aux décalages dans la prise de décision des projets significatifs.

De nombreux projets liés à l'implémentation de la stratégie des systèmes d'information des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) sont toujours à l'étude et pour la plupart ont été reportés sur 2018. Ce retard a été compensé par une belle croissance du chiffre d'affaires sur notre base installée avec notamment une progression des revenus de maintenance de 15%.

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique se décompose comme suit :

€'000 - COMPTES AUDITES 31.12.17 31.12.16 France 20 722 88,6% 17 589 79,7% Europe 1 755 7,5% 2 481 11,2% Amérasie 116 0,5% 172 0,8% Afrique - Proche-Orient 802 3,4% 1 839 8,3% Total 23 395 100% 22 081 100%

Croissance externe

L'acquisition le 28 juillet 2017 de 100% du capital Netika SAS, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels dédiés à l'assurance qualité et à la gestion des Systèmes d'Information de Laboratoires, permet à Medasys d'enrichir son offre et de proposer de nouvelles solutions modulables à sa clientèle. L'évolution de son offre et du pôle biologie, désormais composé de plus de 100 personnes, permettra au Groupe Medasys d'accroître sa présence sur le secteur privé et d'apporter une réponse complète et adaptée à tout établissement tant privé que public.

L'intégration de Netika confère à Medasys une part de marché significative dans le secteur privé et consolide sa position de leader de gestion des plateaux techniques dans le cadre de la mise en oeuvre des GHT.

Résultats 2017

Le résultat opérationnel s'améliore passant de <4 515k€> en 2016 à <1 830k€> en 2017.

Après frais financiers, le résultat consolidé revenant au Groupe ressort à <2 270 k€> au 31 décembre 2017 ; il était de <4 817 k€> au 31 décembre 2016.

€'000 - COMPTES AUDITES 31.12.17 31.12.16 (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires 23 395 22 081 Autres produits produits ordinaires 61 59 Achats et variations de stocks <2 038> <2 033> Autres charges d'exploitation & impôts et taxes <5 869> <5 440> Charges de personnel <11 819> <11 070> Dotations et reprises aux amort. et aux provisions <5 269> <6 629> Résultat opérationnel courant <1 539> <3 032> Autres produits et autres charges opérationnels <291> <450> Dépréciation du Goodwill 0 <1 033> Résultat opérationnel <1 830> <4 515> Résultat financier <551> <298> Résultat avant impôts <2 381> <4 813> Charges d'impôts 111 <4> Résultat net revenant au Groupe <2 270> <4 817>

L'état de la situation financière résumé et l'endettement financier du Groupe s'établissent comme suit au 31 décembre 2017 :

€'000 - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE 31.12.2017 31.12.2016 COMPTES AUDITES (12 mois) (12 mois) Goodwill 12 782 4 614 Immobilisations Incorporelles 7 225 6 350 Créances non courantes 2 496 3 232 Autres Actifs non courants 1 767 1 851 Trésorerie et équivalent de trésorerie 6 006 3 272 Autres actifs courants 21 287 22 642 Total Actif 51 563 41 961 Capitaux Propres Part du Groupe 28 749 15 075 Emprunts et Dettes financières non courants 2 303 8 724 Autres Passifs non courants 2 304 2 225 Emprunts et Dettes financières courants 4 684 2 302 Autres Passifs courants 13 523 13 635 Total Passif 51 563 41 961 Endettement Financier Net 982 7 754 €'000 - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE RESUME 31.12.2017 31.12.2016 Résultat Net revenant au Groupe -2 270 -4 817 Capacité Autofinancement * 3 199 2 830 Variation de BFR 733 -2 685 Flux de trésorerie d'Exploitation 3 932 145 Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise -8 402 0 Acquisitions d'immobilisations nettes de cession * -4 085 -4 022 CIR et Subventions 162 435 Flux de trésorerie d'Investissements net -12 325 -3 587 Variation nette du compte courant de la société mère Dedalus -5 451 6 010 Augmentation de capital 15 993 0 Variation nette des autres financements 503 -3 353 Flux de trésorerie de Financement 11 045 2 657 Incidence des variations de change et divers 82 75 Variation Nette Trésorerie 2 734 -710 * Dont Charges activées : 4 129 3 874

L'endettement financier net retraité des dépôts de garantie liés à l'affacturage et des prêts 1% construction s'est considérablement réduit s'établissant à 57 k€ en 2017 contre 6 779 k€ en 2016.

Outre l'augmentation de la trésorerie, la diminution de l'endettement financier net provient principalement du remboursement du compte courant de Dedalus à hauteur de 15 251 k€ qui a été converti en capital par compensation de créances dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2017 (tous les communiqués relatifs à l'augmentation de capital sont consultables sur http://www.medasys.fr/informations-financieres/communiques-financiers/2017/).

Il est à noter également que l'acquisition de Netika a eu un impact positif de 758 k€ sur l'endettement financier net, lors de son entrée dans le périmètre du Groupe le 28.07.2017.

Nous attendons une très bonne année 2018 avec un retour à un résultat net positif et une croissance du chiffre d'affaires. Le développement de notre offre autour des plateaux techniques, le lancement de projets GHT notamment avec notre stratégie interopérabilité ainsi que la concrétisation de marchés à l'export, donnent de très belles perspectives.

Des exemplaires du rapport annuel 2017 sont disponibles sans frais au siège social de Medasys, Immeuble Pentagone Plaza - 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, ainsi que sur son site Internet : http://www.medasys.fr/informations-financieres/information-reglementee/

Transfert de siège social

Le siège social de Medasys qui était situé au 381 Avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart, sera transféré au 22, avenue Galilée - 92350 Le Plessis Robinson à compter du 11 mai 2018.

A propos de Medasys

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

En savoir plus sur Dedalus : www.dedalus.eu

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com

