Medasys : - Sa stratégie d'intégrateur territorial portée sur l'innovation et les services, dévoilée à l'occasion du salon Paris Healthcare Week

Avec la mise en oeuvre des GHT, de nombreux défis techniques, organisationnels et budgétaires liés à la convergence des systèmes d'information s'élèvent et les réponses concrètes sont limitées. Fort d'une présence dans la majorité des GHT, dont un quart d'établissements supports, Medasys a choisi d'étoffer son offre afin d'adresser l'ensemble des problématiques des établissements et d'être un partenaire intégrateur au plus proche de leurs attentes. Aux différents défis, Medasys répond par une expérience pointue et cumulée avec le Groupe Dedalus dans des domaines variés ainsi que par un accompagnement de proximité pour soutenir les établissements dans la transformation de leur SI.

Le Plessis Robinson, 17 mai 2018 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de systèmes d'Information pour établissements de santé publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), présentera avec Dedalus sa stratégie 3 à 5 ans lors du salon Paris Healthcare Week.

Considérablement renforcée depuis son intégration au Groupe Dedalus, Medasys poursuit sa transformation d'éditeur de SIH vers celle d'intégrateur et fournisseur de solutions globales pour la santé, sous l'impulsion de Dedalus et d'Ardian. «Aujourd'hui, partie intégrante d'un des Groupes européens les plus puissants et innovants, nous sommes persuadés qu'il est impossible de traiter seul la totalité des problématiques de santé actuelles. Nous souhaitons une collaboration avec nos clients et apporter une réponse adaptée avec des partenaires ciblés permettant de l'efficacité et une pertinence économique. » déclare Fredéric Vaillant, Président de Medasys.

Conscient de la spécificité de chaque GHT, la stratégie de Medasys est résolument tournée vers l'intégration, l'écoute, l'accompagnement de nos clients et du marché. "Certaines problématiques telles que la digitalisation des EHPAD et la coordination des soins à domicile sont d'ailleurs totalement écartées par les éditeurs. Fort de notre expérience terrain, nous avons ainsi développé un module DxHAD en 2017 et un module DxEHPAD présenté cette année en avant-première." souligne Frédéric Vaillant.

Profitant de l'expérience internationale de Dedalus et des synergies au sein du Groupe, Medasys organise sa stratégie autour de 4 axes de travail pour répondre aux enjeux du SIS GHT et régional :

Un accompagnement sur mesure dans chaque étape de votre projet

Quel que soit le projet territorial, Medasys mise sur un accompagnement de proximité et une écoute attentive des clients et prospects à l'aide de Medasys Value, un panel de services sur mesure. Medasys Value porte l'activité d'intégration du Groupe et repose sur le besoin de ressources du marché. Dans cette lignée et pour garantir une forte proximité régionale, 4 agences ont été créées tandis que 3 autres verront le jour avant fin 2018. Medasys mène actuellement une campagne de recrutement d'une cinquantaine de consultants métiers.

« Bien que Medasys soit présent dans plus de 50% des GHT avec au moins un module, nous devons aborder globalement les besoins de nos clients y compris sur des offres concurrentes en termes de service pour répondre avec efficacité et au bon prix aux besoins de ressources des GHT. Medasys Value sera un acteur majeur pour tous les GHT» affirme Frederic Vaillant.

La division innovation de Medasys a déjà noué des partenariats stratégiques avec quelques startups. Nous étions d'ailleurs les premiers à réaliser une intégration forte avec Doctolib, mais également avec Lifen, Allocate, Vision HM, Daqsan ou encore Monali.

L'uniformisation des plateaux techniques - notre axe différenciateur

La consolidation des plateaux techniques représente la toute 1ère problématique des GHT et constitue donc un axe d'investissement majeur de Medasys. L'éditeur-intégrateur est aujourd'hui leader avec plus de 1000 laboratoires publics et privés équipés d'un module du Groupe Medasys, grâce à l'acquisition en 2017 de Netika.

La pharmacie et l'oncologie constituent le second plateau technique pour lequel Medasys réaffirme sa présence avec des solutions de PUI territoriale ainsi qu'un module de pilotage de robotique DxHubOne issue d'une collaboration forte au sein du groupe. La gestion complète du processus de Chimiothérapie est permise avec DxChimio désormais connecté à Pharmoduct, un robot de dispensation des poches de chimiothérapie, révolutionnaire dans son approche production et économique. Enfin les plateaux d'imagerie et de télémédecine ne sont pas en reste avec l'adaptation en France des outils collaboratifs C4C du Groupe et notre partenariat avec Infinitt Healthcare.

Le partage sécurisé de données en faveur du continuum de soins ville-hôpital

Acteur international sur le thème "Population Health Management" depuis plusieurs années, Dedalus est titulaire de nombreux marchés d'interopérabilité largement aboutis avec des cas d'usages très divers, tels que la gestion du médicament au niveau régional, maladie chronique, etc.

L'évolution de la philosophie du DPI intégré, dans le cadre de la régionalisation

« Le redéveloppement d'un DPI en 3 ou 4 ans est utopique, DxCare est la suite clinique la plus complète du marché et sera totalement rénovée, par la mise en oeuvre de notre technologie « Brique et Micro-Brique » issue de la collaboration entre Medasys et Dedalus. Cela permettra le changement de modules en douceur sans obligation de changement de DPI.» annonce Frederic Vaillant. Medasys et Dedalus présenteront le 1er module de e-prescription multi- vendor du marché au second semestre 2018.

Retrouvez l'équipe Medasys du 29 au 31 mai 2018 au salon Paris Healthcare Week stand P48/P56.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale certifiée ISO 14001 v2015.

