MEDIA 6 : perd plus de 7%, la baisse d'activité semestrielle pèse sur les perspectives

Media 6 chute de 7,09% à 13,75 euros, au plus bas depuis mi-février. Le spécialiste de la publicité sur lieu de vente (PLV) et de l'agencement de magasins a fait état d'une baisse de 18% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2017/2018 clos fin mars. Il a atteint 21,9 millions d'euros. Les deux pôles du groupe, Production et Services, ont affiché une baisse de leur activité sur la période, de 11,6% et 51,2% respectivement. Media 6 a essentiellement subi une base de comparaison très exigeante puisque sa croissance avait culminé à plus de 43% au deuxième trimestre 2016/2017.Dans le détail, la division Production avait bondi de 45,8% et le pôle Services de 30,3%.Du fait de cette baisse d'activité sur le deuxième trimestre, Media 6 a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,2% sur l'ensemble du premier semestre, à 41 millions d'euros. Il faut remonter au premier semestre 2013/2014, clos fin mars 2014, pour retrouver une première moitié d'exercice dans le rouge. A l'époque, le chiffre d'affaires du groupe avait reculé de 5,3%.Sur cette base, et au vu de son carnet de commandes actuel, Media 6 prévoit "d'atteindre en fin d'année un niveau d'activité proche de celui de l'exercice écoulé." Cela suppose un fort effet de rattrapage sur le second semestre afin de compenser le manque à gagner du premier.En 2016/2017, le spécialiste de la PLV avait enregistré un chiffre d'affaires de 84,2 millions d'euros, en croissance de 20,3%.