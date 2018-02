MEDIAN TECHNOLOGIES : activité en hausse de 21% en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour l'année 2017, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 7,69 millions d'euros, en hausse de 21%. La prise de commandes nette s'élève à 14,69 millions, alimentant un carnet de commandes de 23 millions au 31 Décembre 2017. La prise de commandes pour l'activité d'iCRO (Imaging Contract Research Organization) correspondant au produit iSee a été renforcée grâce à des accords de fournisseurs préférentiels avec des CRO mondiaux et des laboratoires pharmaceutiques leaders en oncologie.La trésorerie et équivalents de trésorerie sont attendus à approximativement 28,29 millions au 31 décembre 2017." En 2018, nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique et envisageons notre innovation avec de nouvelles extensions technologiques pour iBiopsy, MediScan et iSee ainsi qu'une croissance accélérée de nos lignes d'activité ; nos activités dans les secteurs des essais cliniques et du soin aux patients vont alimenter notre croissance ", a indiqué Fredrik Brag, Chairman, CEO et co-fondateur de Median.