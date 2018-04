MEDIASET : Berenberg passe à l'Achat après le deal avec SKY

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé sa recommandation à l'Achat sur Mediaset, avec un objectif de cours de 3,80 euros, suite à l'annonce d'un accord global avec Sky. L'analyste estime à 60-70 millions d'euros les commissions de diffusion et autres loyers que Mediaset devrait recevoir de Sky, à la fois pour l'accès à ses neuf chaines supplémentaires et pour la location de ses capacités de diffusion DTT. Pour Berenberg, ce deal est une manière de céder la plateforme de télévision payante Mediaset Premium, ce qui était aussi sans doute le but de l'accord signé avec Vivendi il y a quelques années."Tout en augmentant la rentabilité de Mediaset, cet accord met fin à l'incertitude sur l'avenir de Mediaset Premium", estime Berenberg.