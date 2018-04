Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 3 euros sur Mediaset après l'annonce de son partenariat avec Sky. Le bureau d'études estime qu'il s'agit d'un deal "gagnant-gagnant". Pour Mediaset, cet accord permet d'élargir l'audience de ses chaines, qui seront accessibles aux abonnés Sky. De plus, Liberum y voit une première étape vers une possible sortie pure et simple du marché de la télévision payante.