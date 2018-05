Mediaset : accord conclu avec Telecom Italia

10/05/2018 | 17:29

Le groupe Mediaset et l'opérateur Telecom Italia (TIM) ont trouvé un accord stratégique pour la diffusion, auprès des abonnés TimVision, des chaînes et contenus en clair (comme Canale5, Italia1, TGCom24...) proposés par Mediaset.



L'accès à ces programmes sera disponible dès le mois de janvier 2019, accompagné par des fonctionnalités de télévision à la demande (pause, retour, redémarrage des programmes, consultation des émissions précédentes...).



'L'accord trouvé avec Mediaset illustre la volonté de TIM de renforcer son offre Timvision. (...) Nous souhaitons offrir à nos clients un moyen facile de regarder leurs programmes favoris, comme et où ils le veulent', explique Daniela Biscarini, directrice des divertissements chez TIM.





