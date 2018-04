Mediaset : grimpe sur un accord avec Sky Italia

03/04/2018 | 13:37

Mediaset grimpe de 7,2% à Milan, après l'annonce d'un accord par lequel ses chaines de séries et films premium seront accessibles aux abonnés de Sky Italia, générant un impact positif sur ses revenus publicitaires.



De plus, les deux télédiffuseurs vont commencer une coopération qui étendra à Sky Italia l'utilisation des offres de télévision à péage de Mediaset sur le numérique terrestre.



'Cet accord permettra à Mediaset de devenir un fournisseur de contenus sur toutes plateformes, y compris satellite, et de créer de la valeur supplémentaire à partir de sa plateforme de télévision payante premium', explique le groupe de médias italien.



