Telecom Italia et Mediaset signent un accord sur des contenus TV

Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan sur trois ans dévoilé en mars par l'opérateur historique italien, visant à accélérer le virage vers le numérique, à renforcer sa couverture du haut débit et à proposer davantage de contenus dans la vidéo, la musique et les jeux pour attirer de nouveaux clients.

L'accord TIM-Mediaset pourrait également isoler davantage Vivendi, actionnaire des deux groupes, qui comptait signer ses propres accords avec TIM ou Mediaset dans le cadre de son projet de création d'un géant des médias sud-européen.

"Ce nouvel accord constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de contenus définie dans le plan DigiTIM, focalisée sur la fourniture d'une valeur maximale aux clients de TIM en combinant la plus haute expérience télévisuelle avec la meilleure connectivité", écrit Telecom Italia dans un communiqué sans préciser les modalités financières de cet accord.

L'accord survient dans un contexte de concurrence accrue des fournisseurs de contenus en ligne comme Netflix.

En mars, Mediaset a signé un accord de partage de contenus avec la filiale italienne de Sky, le numéro un en Europe de la télévision à péage.

Mediaset a fait savoir l'an dernier qu'il évoluerait vers un modèle économique à la demande, en s'éloignant du contenu sportif jugé trop onéreux.

Vivendi est le principal actionnaire de Telecom Italia, avec 24% du capital, et le deuxième actionnaire de Mediaset, derrière la famille Berlusconi, avec un peu moins de 30% du capital.

