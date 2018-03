MEDIAWAN : a dépassé ses objectifs en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan a relevé de 3-5% son objectif de croissance organique sur son périmètre historique, à près de 10% sur le groupe. Mediawan continuera par ailleurs d’explorer les opportunités de développement externes, via le recrutement de talents et de nouvelles acquisitions, avec une attention toute particulière à l’international qui permettra de faciliter les schémas de coproduction et de renforcer le catalogue.Le SPAC spécialisé dans les médias, qui a acquis ces derniers mois Groupe AB mais aussi 80% de l'activité de production télévisuelle en langue française d'EuropaCorp et plusieurs sociétés de production, a dévoilé une perte nette de 6,8 millions d'euros sur 2017. Son Ebitda 2017 est ressorti à 37 millions d'euros en pro forma, c'est-à-dire en intégrant Groupe AB à partir du 1er janvier. En données réelles, c'est-à-dire en intégrant Groupe AB sur neuf mois seulement, il ressort à 25,5 millions. Mediawan évoque un dépassement de son objectifs de 10% à périmètre comparable.Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2017 s'élève à 115,7 millions d'euros sur la base d'une intégration de Groupe AB sur 9 mois - soit depuis le 1er avril. Le chiffre d'affaires pro forma, avec Groupe AB consolidé au 1er janvier 2017, s'élève à 163,8 millions d'euros.