29/03/2018 | 12:14

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 27 mars dernier, Sycomore Asset Management (AM) a franchi en baisse les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Mediawan.



A cette date, et après une cession de titres sur le marché, la société de gestion parisienne détenait 19,69% des parts et des voix de la société.





