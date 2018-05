Mediawan : activité en ligne au premier trimestre

16/05/2018 | 11:57

Mediawan a enregistré, au 1er trimestre 2018, un chiffre d'affaires de 42,7 millions d'euros, présenté comme en ligne avec les attentes. Le holding spécialisé dans les médias vise toujours, cette année, une CA pro forma de 270 millions d'euros.



Parallèlement, le groupe annonce la signature des 'accords définitifs' visant à une prise de participation de 51% dans ON Entertainment. La cible regroupe d'une part 'l'activité animation 'kids & family', leader européen de l'animation, dirigée par Aton Soumache', et d'autre part 'la filière live 'Chapter 2' dirigée par Dimitri Rassam, notamment à l'origine de la franchise 'Papa ou Maman' et du film 'Le prénom''. L'investissement total est estimé à 51 millions d'euros.



'Comme nous l'anticipions, l'activité Production génèrera quant à elle l'essentiel de son chiffre d'affaires sur les prochains trimestres, au cours desquels la majeure partie des programmes de l'année seront livrées' a commenté Pierre-Antoine Capton, président du directoire.





