Mediawan : signature des accords définitifs en vue de la prise de participation majoritaire dans ON Entertainment et chiffre d’affaires au 1er trimestre 2018

MEDIAWAN : SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS EN VUE DE

LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE

DANS ON ENTERTAINMENT

ET CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2018

o Signature des accords définitifs en vue d'une prise de participation de 51% dans ON Entertainment, regroupant : - l'activité animation 'kids & family', leader européen de l'animation, dirigée par Aton Soumache - la filière live 'Chapter 2' dirigée par Dimitri Rassam, notamment à l'origine de la franchise « Papa ou Maman » et du film « Le prénom »

o Chiffre d'affaires trimestriel du groupe Mediawan à 42,7 M€, en ligne avec les attentes et l'objectif annuel - bonnes performances dans les activités historiques de « Distribution » et « Chaînes & Digital » - contribution de l'activité Production sur le trimestre conforme au calendrier de livraisons de l'année

o Poursuite des développements opérationnels sur toutes les lignes de métiers et renforcement du line-up de production

Paris, le 16 mai 2018, 07h30 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce aujourd'hui avoir signé les accords définitifs en vue de la prise d'une participation de 51% dans ON Entertainment.

Ces accords font suite aux négociations exclusives engagées en décembre 2017, qui ont permis de finaliser les termes de la transaction et d'en élargir le périmètre afin de couvrir non seulement l'activité animation avec ON kids & family, le leader européen de la production de contenus d'animation, mais également l'activité de production 'live' avec la filiale Chapter 2 dirigée par Dimitri Rassam.

Mediawan annonce également son chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2018, présenté ci-après selon la décomposition des secteurs d'activités de Mediawan, et selon la norme IFRS15 applicable depuis le 1er janvier 2018 :

Chaînes &

En M€

ProductionDistribution

DigitalTotal consolidé

Chiffre d'affaires

6,0

9,7

27,0

Le chiffre d'affaires réalisé est en ligne avec les attentes et l'objectif annuel du groupe. La performance sur le trimestre est le reflet du calendrier de livraison de programmes audiovisuels et d'ouverture des droits sur le 1er trimestre.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Le premier trimestre a été déterminant pour le développement de Mediawan, grâce notamment aux acquisitions structurantes qui ont été engagées. La finalisation des accords avec ON Entertainment est une étape importante et positionne le groupe comme un acteur leader en Europe. Sur le plan financier, le chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre permet de confirmer la solidité de notre activité « Chaînes & Digital » et de notre plateforme de Distribution. Comme nous l'anticipions l'activité Production génèrera quant à elle l'essentiel de son chiffre d'affaires sur les prochains trimestres, au cours desquels la majeure partie des programmes de l'année seront livrées. »

1. Finalisation des accords en vue du rachat de 51% de ON Entertainment

Termes des accords

Au terme de la période de négociations exclusives annoncée le 17 décembre 2017, les accords définitifs ont été signés en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du groupe ON

Entertainment, selon les principes suivants :

- extension du périmètre de la transaction (initialement limité à l'activité animation de ON kids & family) qui englobe désormais l'intégralité du groupe incluant Chapter 2, la filiale « live action » dirigée par Dimitri Rassam ;

- participation pro forma de 51% du capital pour le groupe Mediawan, incluant environ 5% détenus par Groupe AB, aux côtés des fondateurs et de certains cadres du groupe ;

- investissement total de 51 M€ couvrant à la fois le rachat de la participation des actionnaires minoritaires et l'augmentation de capital de 16 M€ ;

- les co-fondateurs du groupe, Aton Soumache et Dimitri Rassam, conservent leur participation et s'associent à Mediawan pour poursuivre le développement du groupe en France et à l'international. Il est prévu qu'ils convertissent une partie de leur participation en actions Mediawan (pour un maximum de 1.000.000 actions Mediawan émises, ce qui porterait la participation de Mediawan à près de 60-65% du capital de ON Entertainment.

La réalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochaines semaines et est soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opérations.

ON Entertainment, un leader du contenu premium en Europe

Depuis sa création, le Groupe ON Entertainment produit des créations audiovisuelles d'envergure internationale en développant des marques emblématiques à fort potentiel commercial via la création de franchises fortes, et la gestion de propriétés intellectuelles mondialement connues :

- leader dans la production de contenus d'animation kids & family, secteur en pleine croissance mondiale, la force du Groupe ON Entertainment est de capitaliser à la fois sur un puissant portefeuille de marques préexistantes issues d'œuvres fondatrices du patrimoine culturel européen et international (Le Petit Prince, Playmobil, Robin des Bois, Peter Pan, Drôles de petites bêtes, Le Petit Nicolas, Chaplin, Iron Man), mais également sur des créations originales innovantes à très fort potentiel d'exploitation internationale, et qui tient à un savoir-faire unique (Miraculous Ladybug, Zak Storm, Sept Nains & moi, Mune, etc.). S'appuyant sur son savoir-faire dans la production de séries d'animation et sur son catalogue de personnages mondialement connus, le Groupe s'est ensuite lancé avec succès dans l'activité du long métrage d'animation avec Le Petit Prince (juillet 2015), ou Drôle de petites bêtes (décembre 2017). Aujourd'hui, le Groupe produit dans ses studios de Montréal le film d'animation Playmobil, premier opus d'une franchise mondiale, porté par un budget de 80 M$ et dont la sortie internationale est attendue pour avril 2019. La réalisation est confiée à Lino Di Salvo, qui a déjà signé pour Disney l'animation des films La Reine des Neiges, et Raiponce.

- Complémentairement, ON Entertainment est un acteur leader dans l'activité de production 'live', avec sa filiale Chapter 2 dirigée par Dimitri Rassam, à l'origine notamment de nombreux succès grand public comme Papa ou Maman (série télévisée et long métrage), Le Prénom ou encore Le Brio. Comme pour l'Animation, la force de Chapter 2 est de créer des marques à succès capables de s'exporter à l'international via des adaptations multiformats, des remakes ou des ventes internationales.

Par ailleurs, les marques de ON Entertainment, développées en propre ou avec un ayant-droit, en séries TV ou en longs métrages, génèrent également des revenus significatifs de licence & merchandising. En s'associant très en amont du financement de ses projets avec des partenaires et fabricants de jouets leaders sur le marché (Playmobil, Bandai, Playmates, ou encore Hape Toys), et à travers la mise en place de forts partenariats, ON Entertainment a placé cet aspect au cœur de sa stratégie.

Avec ses 5 antennes stratégiques situées à Paris, à Montréal, au Luxembourg, à Los Angeles et à Hyderabad (Inde), qui réunissent au total plus de 500 collaborateurs, ON Entertainment est capable d'attirer les meilleurs talents, et de réunir des moyens financiers importants. Il fédère ainsi créateurs et partenaires autour du développement de marques à travers différents formats : cinéma & télévision, merchandising, publishing et digital.

Aujourd'hui, ON Entertainment s'est imposé ainsi comme un acteur européen majeur dans la création et la production de contenus d'animation à destination des enfants et de la famille, pour la télévision, le cinéma, et les plateformes numériques.

2. Chiffre d'affaires au premier trimestre 2018

Le chiffre d'affaires sur le trimestre s'établit à 42,7 M€ ; conformément aux attentes du management et en ligne avec les objectifs annuels.

Ce chiffre d'affaires intègre la contribution des opérations de croissance externe finalisées au cours du trimestre : Storia Télévision (15 janvier) et Makever (15 mars). Compte tenu de ces opérations qui contribuent à faire de Mediawan le premier producteur de fiction en France, le Directoire a souhaité redéfinir les secteurs d'activité du groupe en séparant les activités de Production.

Production

Le chiffre d'affaires Production comprend les nouvelles livraisons de programmes et les recettes issues des ventes secondaires de programmes produits par le Groupe, nettes des commissions de distribution.

A fin mars 2018, le chiffre d'affaires Production s'établit à 6,0 M€ et reflète le calendrier de livraisons de programmes attendu sur 2018 (les nouvelles livraisons de programmes sur le trimestre correspondent principalement aux 5 derniers épisodes de Section de Recherches - saison 12).

Le calendrier de production pour 2018 prévoit en effet que l'essentiel des programmes soient livrés sur la deuxième partie de l'année, et notamment sur le quatrième trimestre.

De nombreux projets sont d'ores et déjà en cours de développement ou de production parmi lesquels : la saison 2 de Zone Blanche, la saison 6 de Cherif, la 1ère saison de Noces Rouges, l'adaptation en série télévisé d'Arthur et les Minimoys, ou encore la poursuite des documentaires historiques Apocalypse. Le Groupe a également co-produit Je ne suis pas un homme facile, 1er film français 'Netflix Original' diffusé depuis début avril sur la plateforme.

Mediawan souhaite poursuivre et accélérer sa stratégie de production de contenu premium, en créant de nouvelles marques et des propriétés intellectuelles de valeur, et également en capitalisant sur ses séries existantes. Ainsi, le grand succès de la 12ème saison de Section de Recherches et la 1ère saison des Bracelets Rouges (avec une part d'audience de plus de 25% en moyenne) ont confirmé au premier trimestre la force de ces séries, dont la prochaine saison est également en cours d'écriture.

Distribution

Les recettes de Distribution se composent principalement (i) des ventes de droits acquis par le Groupe et (ii) des commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits produits par les sociétés de production du Groupe ou par des tiers.

Le chiffre d'affaires sur la période s'établit à 9,7 M€, en forte croissance par rapport à 2017. Les ventes du 1er trimestre ont été réalisées majoritairement avec les principaux diffuseurs français (TF1, FTV et M6) et concernent autant les droits produits (Alice Nevers) que les droits acquis par le Groupe

(portefeuille de films Paramount, Friends, Rex,…). Par ailleurs, plusieurs ventes ont également été conclues avec des acteurs internationaux tel que Moviestar, Discovery channel, Sky Deutschland, Mediaset, NBCU, AMC, ou encore le chinois Bilibili.

Mediawan continue de répondre à la demande sans cesse grandissante de contenus européen grâce aux ventes de productions françaises de premier plan à des acteurs clés de renommée mondiale : AB International Distribution a ainsi conclu un accord avec Amazon pour la mise à disposition sur sa plateforme de streaming (Prime Video) des programmes ciblés spécifiquement sur l'EuropeFrancophone. Ces programmes dont les droits sont détenus par le Groupe ont déjà rencontré un large succès auprès du public et séduisent désormais les acteurs SVOD.

Le Groupe a également annoncé récemment la vente des droits France de la série Babylon Berlin (16x45') au Groupe Canal+. La série sera diffusée sur Canal+ en 2018, et a été présentée lors de la cérémonie de clôture du festival « Série Mania » à Lille le 5 mai dernier.

Chaînes et digital

Au cours des trois premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires du pôle Chaînes & Digital s'élève à 27,0 M€ et se compose principalement (i) des revenus de redevances pour 18,6 M€ et (ii) des recettes publicitaires pour 6,0 M€.

La progression du chiffre d'affaires par rapport au 1er trimestre 2017 est portée par les deux sources de revenus : croissance de +1% pour les redevances et +4% pour la publicité.

Les revenus publicitaires sont en progression malgré un environnement de marché difficile en Belgique, compensé notamment par les bonnes audiences des chaînes. La nouvelle chaîne ABXplore en particulier réalise une part d'audience supérieure à 4% sur la cible des hommes de 18-44 ans (soit +229% de progression depuis le lancement).

Les revenus de redevance intègrent les termes de certains contrats renouvelés cette année, ainsi que l'évolution de l'offre de chaînes. Cette évolution se poursuit au deuxième trimestre avec un partenariat pour le lancement de la nouvelle « Bbox 4K » de Bouygues Telecom qui va permettre notamment de bénéficier de la chaîne Ultra Nature en UHD. Le Groupe accompagne également le lancement d'une offre de réseau fixe en Suisse par l'opérateur mobile Salt en fournissant à l'opérateur et à ses abonnés 9 de ses chaînes (RTL9, AB1, Mangas, AB Moteurs, Science & vie TV, Toute l'Histoire, Chasse & Pêche, Trek, Animaux).

Enfin le Groupe a poursuivi sa stratégie de développement des contenus consacrés à l'eSport, véritable phénomène mondial, avec toujours plus de pratiquants, de spectateurs et d'enjeux économiques. Outre l'acquisition des droits de l'Overwatch League, le Groupe a également diffusé en exclusivité sur la chaîne Mangas les phases finales des Gfinity Elite Series, sur le célèbre jeu de combat Street Fighter V, la licence phare et multi générationnelle de Capcom.

Perspectives 2018

La poursuite de la stratégie de croissance de Mediawan, avec de nombreux leviers clairement identifiés et notamment un important line-up de production, conforte les bonnes perspectives 2018 avec un objectif de chiffre d'affaires pro forma à 270 M€.

3. Faits marquants du premier trimestre

Croissance externe

Au cours du 1er trimestre 2018 Mediawan a finalisé l'acquisition de l'activité télévision d'EuropaCorp ainsi que l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Groupe Makever.

Concernant un autre projet de croissance annoncé, à savoir l'annonce de discussions exclusives pour l'acquisition de 60% de Mon Voisin Productions, Mediawan confirme que cette opération devra être réalisée dans le courant du 2ème trimestre 2018.

Autres événements significatifs

Mediawan a souscrit le 19 mars 2018 à un crédit-relais d'un montant de 45,0 M€ sur une maturité de 18 mois. Cette ligne de crédit, non utilisée à ce jour, permettra de financer les acquisitions à venir et d'augmenter la flexibilité financière du groupe.

Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2018, au plus tard le 30 septembre 2018.

