2017 : UNE ANNEE DE STRUCTURATION POUR LE GROUPE

CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018 : +17% (+25 % A TAUX DE CHANGE CONSTANT)

CHIFFRE D'AFFAIRES UNID ASI™1ER TRIMESTRE 2018 +21% (+37% A TAUX DE CHANGE CONSTANT)

Lyon et New York, le 5 avril 2018 - Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), publie ses résultats annuels IFRS 2017 audités et approuvés par le Conseil d'Administration du 4 avril 2018, ainsi que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2018.

RESULTATS ANNUELS 2017

En millions d'euros 2016 2017 Chiffre d'affaires

Marge brute en % du CA

Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

Résultat opérationnel avant charges non récurrentes

Autres charges non récurrentes

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 29,4

76%

0,3

(4,5)

(2,4)

(0,7)

(7,8)

(7,6) 27,1

73%

(2,1)

(7,6)

(0,9)

(2,2)

(11,2)

(10,7)

Les variations de taux de change n'ont pas d'impact significatif sur la comparabilité des résultats

Le chiffre d'affaires 2017 s'élève à 27,1 millions d'euros, en retrait de 8% par rapport à 2016. Malgré une croissance du chiffre d'affaires de 15% sur le marché français, la réorganisation de la force de vente aux Etats-Unis combinée à l'absence temporaire de facturation sur toute l'année 2017 au Brésil (premier marché du Groupe à l'export hors filiales de distribution) ont pesé sur le développement de l'activité.

La marge brute s'établit à 73 %, en recul de 3 points par rapport au précédent exercice du fait d'un mix géographique des ventes moins favorables et de coûts de production temporairement plus élevés suite au transfert du site de production de La Rochelle vers le nouveau site ultramoderne de Lyon. Le taux de marge brute s'est toutefois redressé sur le second semestre et l'amélioration devrait se poursuivre sur 2018.

Le Groupe a poursuivi sa politique d'investissements en recherche et développement et en efforts commerciaux pour développer ses produits et services UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence) mis à disposition des chirurgiens pour leurs opérations personnalisées du rachis. Ce choix stratégique et la mise en service des nouvelles infrastructures immobilières à Lyon et à New York entrainent une augmentation des charges opérationnelles de 0,6 million d'euros par rapport à 2016.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA) affiche une perte de - 2,1 millions d'euros sur l'exercice contre +0,3 million d'euros en 2016. Après prise en compte des amortissements et des provisions, le résultat opérationnel 2017 est négatif de -7,6 millions d'euros.

Les autres charges non récurrentes d'un montant de 0,9 million d'euros comprennent principalement des frais juridiques exceptionnels et des frais de restructuration. Le coût de l'endettement financier progressent de 1,5 million d'euros suite à la comptabilisation en année pleine des intérêts et retraitements IFRS relatifs à l'emprunt obligataire convertible émis en août 2016. Le résultat courant avant impôt s'établit à -11,2 millions d'euros contre -7,8 millions au 31 décembre 2016.

Au 31 décembre 2017, le Groupe dispose d'une trésorerie de 12 millions d'euros.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2018

En millions d'euros T1 2017 T1 2018 Variation Variation

à taux de change

constant Etats-Unis

Reste du monde 3,9

3,1 3,6

4,5 - 7 %

+45 % +7 %

+45 % Total chiffre d'affaires 7,0 8,2 +17 % + 25 %

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 s'élève à 8,2 millions d'euros en croissance de +25% à taux de change constant par rapport au 1er trimestre 2017.

Aux Etats-Unis, après une année 2017 en demi-teinte, la réorganisation de la force de vente commence à porter ses fruits avec un impact visible dès le 1er trimestre 2018 sur l'évolution de l'activité. En dollars, les ventes s'élèvent à 4,4 millions de dollars en hausse de +7% comparées au 1er trimestre 2017. Porté par la progression du nombre de chirurgies sur mesure (+60%), le chiffre d'affaires généré par les produits de la gamme UNiD ASI™ augmente de 40 % par rapport au 1er trimestre de l'année précédente et représente désormais 55 % des ventes totales.

Hors Etats-Unis, le chiffre d'affaires bondit de 45 %, soutenu par les gains continus de part de marché en France où Medicrea devient l'acteur français référence, et le lancement en février 2018 d'une nouvelle filiale de distribution en Belgique, qui permet désormais au Groupe de facturer directement les établissements de santé. Les ventes en Belgique ont ainsi quintuplé par rapport au 1er trimestre 2017. Medicrea s'est associé sur ce marché avec son distributeur historique en créant une joint-venture dont la Société détient 51 %.

Par nature d'activité, le chiffre d'affaires évolue comme suit sur le 1er trimestre 2018 :

En millions d'euros T1 2017 T1 2018 Variation Variation

à taux de change

constant Ventes activité sur mesure UNiD ASI™

Ventes implants traditionnels 1,9

5,1 2,4

5,8 +21 %

+9 % +37 %

+9 % Total chiffre d'affaires 7,0 8,2 +17 % + 25 %

« Après une étape majeure franchie en 2017 dans la structuration du Groupe, avec notamment le regroupement des unités en France sur un nouveau site à Lyon, la réorganisation de la force de ventes aux Etats-Unis et l'homologation de nouveaux produits, le chiffre d'affaires est de nouveau en croissance sur le 1er trimestre 2018, et de nombreux signaux nous permettent d'envisager des perspectives très positives pour les mois à venir. Nous développons notre activité avec l'ouverture de nouveaux marchés, à la fois par la signature de contrats de distribution, et le lancement de filiales de commercialisation. A ce titre, nous venons de créer Medicrea Australia dans un modèle de joint-venture très similaire à celui introduit avec succès en Belgique. Medicrea s'implante ainsi sur un marché en forte progression, l'un des plus rentables au monde. Cette nouvelle filiale contribuera au chiffre d'affaires Groupe dès le 2ème trimestre 2018 » déclare Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

« Pionnier et leader mondial des technologies avant-gardistes d'analyses et de fabrication d'implants sur-mesure, nous poursuivons le développement de notre offre de services grâce aux nombreuses données que nous avons collectées lors des 2 200 chirurgies personnalisées réalisées jusqu'à présent. Nous avons récemment démarré aux Etats-Unis la commercialisation de nos cages intersomatiques en titane imprimées en 3D dans notre propre unité de production et nous proposerons au cours de l'année 2018 de nouveaux dispositifs personnalisés et des services associés permettant d'optimiser la sélection et le nombre d'implants utilisés lors des chirurgies de la colonne vertébrales » conclut le dirigeant.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : Jeudi 12 juillet 2018 après bourse.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)

Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 150 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

