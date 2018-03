Médicréa International : Medicrea forme une joint-venture en Belgique avec un distributeur stratégique

Medicrea forme une joint-venture en Belgique avec un distributeur stratégique

Lyon et New York, le 29 mars 2018 - Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), annonce la création d'une joint-venture avec Motion Medical, déjà distributeur des produits Medicrea en Belgique, et la création de Medicrea Belgium, afin d'accélérer l'adoption sur ce marché des technologies et produits du Groupe.

Medicrea Belgium s'appuie sur les liens historiques qu'entretient Medicrea avec son distributeur stratégique, qui détient environ 15 % du marché belge. Motion Medical, dirigé par Steven Mesdom, assurera avec son équipe la direction de cette filiale nouvellement créée. M. Mesdom, qui connait et promeut depuis plus de dix ans les produits innovants de Medicrea, déclare : « Nous avons par le passé assuré avec succès le lancement en Belgique des produits phares de Medicrea, notamment la gamme de fixations thoraco-lombaires PASS®. Ce partenariat marque une étape importante dans la poursuite de notre conquête de ce marché. »

Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea, ajoute : « Nous sommes ravis de conclure cet accord mutuellement avantageux avec M. Mesdom et d'annoncer la création de Medicrea Belgium. Nos connaissances partagées de ce marché nous permettront de tirer parti d'un modèle de ventes directes, immédiatement générateur de chiffre d'affaires supplémentaire pour le Groupe. En outre, ce partenariat sera source de nouvelles opportunités de croissance grâce aux dernières évolutions de la technologie personnalisée UNiD ASI™ de Medicrea. »

Medicrea détient une participation majoritaire de 51 % dans Medicrea Belgium et prévoit de monter progressivement au capital au cours des prochaines années et devenir ainsi son unique actionnaire. La totalité du chiffre d'affaires généré par les ventes de produits Medicrea en Belgique sera intégrée aux chiffres consolidés du groupe à compter de février 2018.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)

Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 150 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Évoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Medicrea

Medicrea

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est coté sur

EURONEXT Growth Paris

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

