Melrose : de nouveau éconduit par GKN

18/01/2018 | 13:05

L'équipementier automobile et aéronautique britannique GKN a de nouveau rejeté l'approche de son compatriote Melrose, qui avait pourtant relevé son offre de rachat.



Hier, le holding Melrose Industries a formulé une nouvelle offre mixte valorisant l'action GKN à hauteur de 81 pence en espèces, plus 1,49 action Melrose à émettre. Ce qui, sur la base des cours du 16 janvier, valorise l'action GKN 430,1 pence, calcule Melrose, et donc la totalité du capital émis à 7,4 milliards de livres sterling. D'où une prime de 32% sur le cours de l'action après les premières nouvelles de ce projet, le 5 janvier.

La valorisation boursière de GKN étant sensiblement plus élevée que celle de Melrose, les actionnaires de GKN détiendraient 57% du nouvel ensemble, ce qui donne leur donne un certain poids dans les négociations.



Visiblement agacé, GKN estime que certaines des projections financières formulées par Melrose sont inexactes, et estime que la prime réelle est plutôt de l'ordre de 11%. GKN indique que l'offre, libellée en titres à hauteur de 80% (ce qui réduit selon lui la réalité de la prime), 'ne comprend pas de synergies industrielles'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.