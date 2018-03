Melrose et Dana amendent leurs propositions sur GKN

Données financières ( GBP) CA 2018 2 036 M EBIT 2018 278 M Résultat net 2018 60,5 M Dette 2018 528 M Rendement 2018 1,87% PER 2018 54,11 PER 2019 31,25 VE / CA 2018 2,40x VE / CA 2019 2,27x Capitalisation 4 352 M Graphique MELROSE INDUSTRIES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MELROSE INDUSTRIES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 2,52 GBP Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Simon Antony Peckham Chief Executive Officer & Executive Director James Christopher Miller Executive Chairman Geoffrey Peter Martin Group Finance Director & Executive Director David Alexander Roper Executive Vice-Chairman Laurence Justin Dowley Senior Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MELROSE INDUSTRIES 5.66% 6 011 KOMATSU LTD -13.98% 32 718 PACCAR -4.70% 23 520 KUBOTA CORP -19.60% 21 282 CNH INDUSTRIAL -2.15% 18 735 KION GROUP 3.06% 10 808