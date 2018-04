Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities réitère sa recommandation Achat sur le titre Mercialys, assortie d’un objectif de cours de 19,50 euros, dans le sillage d’une publication de 1er trimestre confirmant une nouvelle fois la solidité des performances opérationnelles de la foncière (croissance organique des loyers, chiffre d’affaires des commerçants et fréquentation en amélioration).Le bureau d'études souligne que le refinancement du trimestre s'est effectué dans des conditions meilleures qu'attendu (300 millions d'euros d'obligations à 8 ans et 1,8%), si bien que l'impact du coût de portage de ces opérations en 2018 est revu en baisse (-4 millions d'euros contre -6 millions).In fine, l'attente de l'analyste en termes de FFO (funds from operations) par action en 2018 est donc relevée de l'ordre de 0,02 euro par action (+1,8%).