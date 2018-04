MERCIALYS : croissance organique de 3,3% au premier trimestre 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys a annoncé une baisse de 1,4% à 45,56 millions d'euros de ses revenus locatifs au premier trimestre 2018. Dans le détail, les loyers facturés ont baissé de 1,1% à 45,174 millions, en raison de cessions d'actifs et d’autres effets incluant principalement la vacance stratégique liée aux programmes de restructuration en cours. Les droits d'entrée ont baisse de 24,3% à 511 000 euros. En organique toutefois, les loyers facturés affichent une hausse de 3,3%, incluant l’indexation (+2,5% en excluant celle-ci).Le PDG Eric Le Gentil a déclaré : " Mercialys concrétise au premier trimestre 2018 des résultats issus d'une excellente tendance opérationnelle, délivrant une croissance organique de +3,3% incluant un effet sensible de rebond de l'indexation. Ce niveau de performance est conforme aux objectifs annuels que s'est fixés la société pour 2018".Ces performances confortent Mercialys dans sa capacité à réaliser ses objectifs au titre de 2018, soit une croissance organique hors indexation des loyers supérieure à +2%, une progression du FFO d'au moins +2% hors impact du refinancement de l'obligation à maturité 2019, et une hausse d'au moins +2% du dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2018 ".