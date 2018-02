Mercialys : 21 centres commerciaux certifiés BREEAM In-Use

22/02/2018 | 18:34

Mercialys a rapporté ce jeudi après séance avoir certifié 21 de ses centres commerciaux 'BREEAM In-Use' l'an passé, soit 46% de son patrimoine..



Le groupe avait déjà démontré son engagement en faveur du développement durable en certifiant 5 centres à un niveau 'Outstanding' il y a 2 ans.



La certification de 21 centres commerciaux supplémentaires récompense de son point de vue la qualité de la gestion environnementale de ses actifs et ses exigences toujours plus fortes en matière de performance RSE.





