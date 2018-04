Mercialys : Activité du 1er trimestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 avril 2018

Activité du 1ertrimestre 2018

Une croissance organique et une activité commerciale très dynamiques

Croissance organique :+3,3%incluant l'indexation,+2,5%hors indexation

Revenus locatifs :-1,4%du fait des cessions réalisées en 2017

Une surperformance des centres à nouveau remarquable :+340 pbpour la fréquentation et+330 pbpour le chiffre d'affaires des enseignes

Eric Le Gentil, Président-Directeur général de Mercialys a déclaré :« Mercialys concrétise au premier trimestre 2018des résultats issus d'uneexcellente tendance opérationnelle, délivrant une croissance organique de +3,3% incluant un effetsensible de rebond de l'indexation. Ceniveau de performance est conforme aux objectifs annuelsque s'est fixés la Société pour 2018.

L'affinage sans cesse croissant de la connaissance clientvia un puissant écosystème de marketing digital etl'augmentation régulière dela base de données qualifiée, permet une personnalisation toujours plus poussée des offres commerciales au service de la satisfaction des besoins des consommateurs. Ceci contribue à la bonne perception et à la fréquentation des centres commerciaux de Mercialys, grâce à une continuité entre le parcoursd'achat physique et en ligne, soutenant ainsile chiffre d'affaires généré par les enseignes.

La dynamique commerciale est également restée très bonne, avec la signature de nouvelles enseignes emblématiques et différentiantes.

Ces performances confortent Mercialys dans sa capacité à réaliser ses objectifs au titre de 2018, soit une croissance organique hors indexation des loyers supérieure à +2%, une progression du FFO d'au moins +2%horsimpact du refinancement de l'obligation à maturité 2019, et une hausse d'au moins +2% dudividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2018 ».

I. Evolution des revenus locatifs

Le premier trimestre 2018démontre une nouvelle fois l'excellence opérationnelle de Mercialys, avecune croissance à périmètre constantqui s'établit à +3,3%incluantl'indexation (+2,5% en excluant celle-ci). Les loyers facturéss'établissent à 45,2M€,en légère baisse de -1,1% sur un an du fait des cessions réalisées en 2017.

(en milliers d'euros) Cumulé à fin mars 2017 Cumulé à fin mars 2018 Var (%) Var. à périmètre constant (%) Loyers facturés 45 689 45 174 -1,1% +3,3% Droits d'entrée 511 387 -24,3% Revenus locatifs 46 200 45 560 -1,4%

L'évolution des loyers facturés résulte des éléments suivants:

- une croissance organique toujours excellente :+3,3 points,

-l'effet des cessions d'actifs réalisées en2017:-3,3 points,

-d'autres effetsincluant principalement la vacance stratégique liée aux programmes de restructuration en cours :-1,1 point.

A périmètre constant, les loyers facturés progressent de+3,3%, dont notamment :+2,2%au titre des actions menées sur le parc, soit un niveau de performance similaire au 1ertrimestre 2017, ainsi quesur l'ensemble de l'annéepassée. Cette progression intègre l'effet positif des restructurations de sitesréalisées en 2017 sur des surfaces précédemment détenues depuis plus de 12 mois par Mercialys (notamment les9 transformations d'hypermarchés et les restructurations de Morlaix, Rennes etSaint-Étienne Monthieu livrées en 2017),

+0,3%engendré par le développement de l'activité de Commerce Ephémère, dont pour rappel l'offre estdésormais totalement intégrée à la stratégie de commercialisation de Mercialys et conduit à la transformationprogressive d'un certain nombre de loyers de baux à court terme en baux commerciaux classiques,+0,8%au titre de l'indexation, en net rebond par rapport aux exercices précédents.

Les droits d'entréeet indemnités de déspécialisation perçus sur la période1, après prise en compte des étalements prévus par les normes IFRS, s'élèventà 0,4M€contre 0,5M€pour le 1ertrimestre 2017.

Dès lors,les revenus locatifsressortent à 45,6M€au 31 mars 2018, soit un recul de -1,4% par rapport au 31 mars 2017.

II. Amélioration continue de la connaissance clients, soutenant la surperformance des centres etl'excellente dynamique commerciale

L'écosystème digitalG La Galerieconfirme sa puissance et poursuit son expansion, avec une progression une nouvelle fois sensible de la base de données clients, et un affinage de la qualification de ces contacts. Mercialys peut ainsi relayer les offres des enseignes avec un meilleur ciblage et une efficacité croissante,l'outil d'emailing et d'envoi de SMS personnalisés par centre et par profil client ayant d'ailleurs atteint un taux d'ouverture supérieurà 40% lors des dernières campagnes.

L'intérêt de la marque unique et de la mutualisation des dépenses marketing se matérialise, par ailleurs, par unefréquentation en hausse de +15% sur l'ensemble des sites internet des centres au 1ertrimestre 2018 par rapport au 1ertrimestre 2017. 75% de ce trafic est le résultat de l'optimisation du référencement naturel de Mercialys.

Mercialys poursuit en outre la diversification des services proposés sur sa plateforme digitale de services B to B La Galerie des Services. La récente adjonction de la Carte Commerçants2et des Visites Mystères3vient compléterl'offre déjà existante de 30 services, intégralement accessibles en ligne, et dont certains, comme les Bons Plans,sont plébiscités par les enseignes.

Cette dynamique omni-canal, à la fois B to B et B to C,contribue à distinguer toujours plus l'offre des centres deMercialys, caractérisée par une compréhension fine des attentes des zones de chalandise, une capacité éprouvée à satisfaire des besoins clients individuels et spécifiques, et de nombreux services à destination des enseignes et des clients finaux.

1Droits d'entrée perçus en trésorerie avant prise en compte des étalements prévus par les normes IFRS (étalement des droits d'entrée sur la durée ferme des baux)

2Carte numérique mise à disposition du personnel des enseignes des centres commerciaux, leur permettant de bénéficier d'offres promotionnelles dansleur centre

3Service de mise en relation des enseignes avec des sociétés spécialisées dans les enquêtes de satisfaction clients et les visites mystères, dans le butd'améliorer les performances commerciales

Les centres commerciaux de Mercialys affichent d'ailleurs une nouvelle fois, en ce début d'année 2018, desperformances opérationnelles sensiblement supérieures à la moyenne nationale.

En effet, lechiffre d'affaires généré par les commerçantsdes centres de Mercialys4surperforme toujours significativement, sur 12 mois glissants à fin février 2018,l'ensemble du marchénational des centres commerciaux (CNCC5), affichant un écart positif de +330 points de base avec une progression de +3,0% sur la période.

Par ailleurs, lafréquentation des centres commerciauxde Mercialys4enregistre, sur le 1ertrimestre 2018, une surperformance de +340 points de base par rapport au marché national (CNCC5), réalisant une hausse +3,0% par rapport au premier trimestre 2017, contre un recul de -0,4% pour le CNCC.

L'attractivitédes centres de Mercialys permet aux équipes de commercialisation de poursuivre sur une excellente dynamique. Le premier trimestre 2018 a notamment été caractérisé par des signatures avec des enseignes emblématiques telles queNew Yorkerpour le centre commercial de Brest,Tally Weijlà Sainte-Marie,La Fnacà Besançon et Marseille Plan de Campagne,La Chaise LongueetBoticinalà Marseille La Valentine,Brut Butcherà Annemasse, Fréjus et Montpellier, ou encoreOrangeà Angers.

Ces marques permettent de diversifier encore le mix marchand de ces sites et de renforcer leur commercialité, contribuant à leur attrait et à la pérennité de leur surperformance.

III. Succès des opérations de refinancement anticipées : un coût deportage limité à 4 M€ en 2018

Conformémentà l'objectif publiéen février 2018, Mercialys a finalisé le refinancement anticipé de la soucheobligataire de 479,7 M€ arrivant à échéance en mars 2019 et portant un coupon de 4,125%.

Le 20 février 2018, la Société a en effet placé avec succès une émission obligataire à maturité février 2026 (soit 8 ans) d'un montant de 300 M€ et portant un coupon de 1,80%. L'émission a été sursouscrite 2,5x par une base d'investisseurs diversifiée.

Cette opération afait suite à l'émission obligataire de 150 M€ à maturité novembre 2027 (soit 10 ans), finalisée en novembre 2017 dans le cadred'un placement privéet portant un coupon de 2,0%.

Ces nouvelles lignes de financement, levées dans des conditions très favorables, contribuent à allonger la maturité moyenne de la dette et à abaisser très significativement le coût de financement de Mercialys à partir de 2019. Aprèsmise en place d'instrumentsde couverture,l'impact sur le FFO 2018 du coût de portagede ces nouveaux financementsd'un total de 450 M€ est estimé à 4,0M€. Ce coût est sensiblement inférieur à l'estimation initiale de 6,0 M€ évoquée en février 2018.

4Grands centres et principaux centres leaders de proximité de Mercialys à surfaces constantes, représentant environ 85% de la valeur des centres commerciaux de la Société (périmètre tel que transmis au CNCC par Mercialys)

5Indice CNCC-tous centres, périmètre comparable

IV.

Distribution de 0,68 euro / action le 3 mai 2018

Le Conseil d'Administration de Mercialys a proposé le 14 février 2018, sous réserve de l'approbation del'Assemblée Générale du 26 avril 2018, de fixer le dividende versé au titre de l'exercice 2017 à 1,09 euro paraction (incluant l'acompte sur dividende de 0,41 euro par action déjà versé en octobre 2017), soit une hausse de +2,8% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2016.

Ce montant représente un rendement de 5,3% rapporté à l'Actif Net Réévalué triple net (format EPRA) deMercialys au 31 décembre 2017 (20,54 euros par action) et 5,9% par rapport au cours de bourse defin d'année.

Après déduction de l'acompte déjà versé, le solde de ce dividende s'élève à 0,68 euro par action. Il sera intégralement payé en numéraire le 3 mai 2018.

Le détachement du coupon interviendra le 30 avril 2018.

* * *

Ce communiqué de presse est disponible sur le sitewww.mercialys.fr

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Alexandre Leroy Gwenaëlle Allaire + 33 (0)1 53 65 24 39 + 33 (0)1 53 70 23 34 aleroy@mercialys.com gallaire@mercialys.com A propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 31 décembre 2017, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 185 baux représentantune valeur locative de 178 millionsd'euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2017 à 3,7 milliards d'euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1ernovembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d'actions en circulation au 31 décembre 2017 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible surwww.mercialys.frpourl'exerciceclos au 31 décembre 2016 afind'obtenirune description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptiblesd'influersur les activités de Mercialys. Mercialys nes'engageen aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.