Mercialys : a placé une émission obligataire de 300 ME

Mercialys annonce avoir placé avec succès ce jour une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 300 ME.



' Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société et permet de sécuriser le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 ME arrivant à échéance en mars 2019 ' précise la direction. Elle fait suite à l'émission d'un placement privé obligataire d'un montant de 150 ME réalisée en novembre dernier.



L'émission a été sursouscrite 2,5 fois par une base d'investisseurs diversifiée.



Cette nouvelle ligne de financement permet d'allonger la maturité moyenne à date de la dette de Mercialys de 3,6 à 4,2 ans.



Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor's.



