Mercialys : baisse de 1,1% des loyers au 1er trimestre

24/04/2018 | 08:14

Mercialys dévoile pour le premier trimestre 2018 des loyers facturés de 45,2 millions d'euros, en légère baisse de -1,1% sur un an du fait des cessions réalisées en 2017, avec une croissance à périmètre constant de +3,3% incluant l'indexation (+2,5% en excluant celle-ci).



En tenant compte aussi des droits d'entrée et indemnités de déspécialisation perçus sur la période, les revenus locatifs de la foncière d'immobilier commercial ressortent à 45,6 millions au 31 mars 2018, soit un recul de -1,4%.



Ces performances confortent Mercialys dans sa capacité à réaliser ses objectifs au titre de 2018, dont une croissance organique hors indexation des loyers supérieure à +2% et une hausse d'au moins +2% du dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2018.



