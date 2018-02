Mercialys : le groupe confiant pour 2018

14/02/2018 | 18:07

Publiés ce mercredi post-clôture, les comptes annuels de Mercialys ont été marqués par un ANR triple net EPRA de 20,54 euros par action, soit une hausse de 1,4% comparativement à 2016.



L'ANR simple net EPRA est quant à lui ressorti à 20,86 euros par action, ce qui témoigne d'une progression de 0,9%.



Mercialys a également fait état d'une croissance des loyers facturés de 2,6% à périmètre constant hors indexation, un niveau supérieur à la guidance de +2%, ainsi que d'une augmentation de 6,1% du FFO (résultat des opérations) retraité des cessions réalisées en 2017 (-0,4% en intégrant les effets de périmètre à 114 millions d'euros).



Au vu de cette bonne performance d'ensemble, Mercialys proposera un dividende de 1,09 par action au titre de l'exercice clos, soit une hausse de 2,8% comparativement à 2016 et 88% du FFO, représentant un rendement de 5,3% sur l'ANR triple net EPRA et de 5,9% sur le cours à fin décembre 2017.



Enfin, en termes de perspectives, la société table sur une croissance organique hors indexation des loyers de plus de 2%. et sur une hausse du FFO d'au moins +2% hors impact du refinancement de l'obligation à maturité 2019. Le dividende progressera de son côté d'au moins 2%, dans une fourchette allant de 85 à 95% du FFO 2018.





