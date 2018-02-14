Mercialys : vise une croissance organique 2018 supérieure à +2%

14 février (Reuters) - Mercialys:
* HAUSSE DES LOYERS FACTURÉS DE +2,6% À PÉRIMÈTRE CONSTANT
HORS
INDEXATION, SUPÉRIEUR À LOBJECTIF DE +2%
* PROGRESSION DE +6,1% DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS (FFO)
RETRAITÉ
DES CESSIONS RÉALISÉES EN 2017
* ANR EPRA EN PROGRESSION DE +0,9% À 20,86 EUR /ACTION.
* PROPOSITION DE DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 1,09 EURO
/ACTION
AU TITRE DE 2017, EN HAUSSE DE +2,8% PAR RAPPORT À 2016
* OBJECTIFS 2018 : LA CROISSANCE ORGANIQUE HORS INDEXATION
DES
LOYERS EST ATTENDUE SUPÉRIEURE À +2%
* LE FFO DEVRAIT PROGRESSER D'AU MOINS +2%, HORS IMPACT DU
REFINANCEMENT DE L'OBLIGATION À MATURITÉ 2019
* LE DIVIDENDE PROGRESSERA D'AU MOINS 2%, DANS UNE
FOURCHETTE DE
85% À 95% DU FFO 2018
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(Rédaction de Paris)