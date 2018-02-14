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Mercialys : vise une croissance organique 2018 supérieure à +2%

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14/02/2018 | 17:53

14 février (Reuters) - Mercialys:

* HAUSSE DES LOYERS FACTURÉS DE +2,6% À PÉRIMÈTRE CONSTANT HORS INDEXATION, SUPÉRIEUR À LOBJECTIF DE +2%

* PROGRESSION DE +6,1% DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS (FFO) RETRAITÉ DES CESSIONS RÉALISÉES EN 2017

* ANR EPRA EN PROGRESSION DE +0,9% À 20,86 EUR /ACTION.

* PROPOSITION DE DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 1,09 EURO /ACTION AU TITRE DE 2017, EN HAUSSE DE +2,8% PAR RAPPORT À 2016

* OBJECTIFS 2018 : LA CROISSANCE ORGANIQUE HORS INDEXATION DES LOYERS EST ATTENDUE SUPÉRIEURE À +2%

* LE FFO DEVRAIT PROGRESSER D'AU MOINS +2%, HORS IMPACT DU REFINANCEMENT DE L'OBLIGATION À MATURITÉ 2019

* LE DIVIDENDE PROGRESSERA D'AU MOINS 2%, DANS UNE FOURCHETTE DE 85% À 95% DU FFO 2018 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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