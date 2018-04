Agenda economique du mardi 1er mai

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** Marchés fermés en Chine, sur Euronext (Fête du travail), en Allemagne et au Royaume-Uni PARIS - Immatriculations automobiles / avril TOKYO - Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / avril LONDRES - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier / avril WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / avril - 16h00 Dépenses de construction / mars - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1ère journée) - Ventes automobiles / avril SOCIETES : LONDRES - BP / résultats du T1 NEW YORK - Merck & Co , Pfizer / résultats du T1 (avant Bourse) - Apple / résultats du T2 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 1.55% 165.01 -2.96% BP 0.11% 538 2.81% PFIZER -0.68% 36.76 2.15%