Merck KGaA : cède sa santé grand public à P&G

19/04/2018 | 10:45

Merck KGaA annonce un accord pour la cession de son activité santé grand public à Procter & Gamble, moyennant environ 3,4 milliards d'euros en numéraire, transaction qui devrait être finalisée vers la fin du quatrième trimestre 2018.



Le groupe allemand de chimie-pharmacie a l'intention d'utiliser les recettes de cette cession pour se désendetter et pour renforcer ses trois divisions clés santé, sciences de la vie et matériaux de performances.



En septembre dernier, Merck a indiqué préparer des options stratégiques pour sa division santé grand public qui comprend des marques telles que la ligne de nutrition Seven Seas et le décongestionnant nasal Nasivin.



