Merck KGaA : en recul après ses trimestriels

15/05/2018 | 10:13

Merck KGaA lâche 4% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net trimestriel en baisse de 35% à 341 millions d'euros, soit 0,78 euro par action. En données ajustées, le BPA s'est établi à 1,41 euro, en ligne avec le consensus.



Toujours hors exceptionnel, l'EBITDA du groupe de chimie pharmacie a diminué de 18% à un milliard d'euros, pour des revenus en baisse de 4,4% à 3,7 milliards. En organique, les ventes nettes se sont accrues de 3,5%, tirés par les activités santé et sciences de la vie.



La direction de Merck KGaA confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2018 sur une base organique, d'un EBITDA en baisse de 1% à 3% et de revenus en croissance de 3 à 5%. Son BPA est quant à lui anticipé entre 5,30 et 5,65 euros.



