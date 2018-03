MEREDITH : va céder de nouveaux actifs de Time, vise 400 à 500 millions de dollars de synergies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Meredith a dévoilé les quatre volets de sa stratégie "agressive" d'intégration de Time dont l'acquisition a été finalisée fin janvier. D'abord, le groupe de médias va mener une revue de l'ensemble de ses actifs et céder les moins stratégiques. Meredith explore plus particulièrement une possible vente des titres TIME, Sports Illustrated, Fortune, et Money. Ensuite, Meredith va mettre l'accent sur l'amélioration des performances publicitaires de Time. Troisièmement, le groupe souhaite accroitre les résultats de Time au niveau de ses propres niveaux de croissance et de rentabilité.Enfin, Meredith chiffre entre 400 et 500 millions de dollars par an les synergies réalisables dans les deux ans suivant l'acquisition.