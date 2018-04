MERSEN : la croissance organique ressort à 11% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mersen a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 209 millions d'euros en croissance de 11% à périmètre et change constants. Comme anticipé, les effets de change sont négatifs en raison principalement de la dépréciation du dollar, conduisant à une croissance publiée de 3,3%. Dans le détail, les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 116 millions d'euros, en croissance organique de 11,9%. Celles du pôle Electrical Power ont atteint 93 millions d'euros sur le trimestre en croissance de 10% à périmètre et changes constants.Ce premier trimestre est conforme aux attentes du groupe, à savoir un dynamisme soutenu sur les marchés porteurs en début d'année. Mersen confirme donc ses objectifs pour l'année 2018 à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 6% et une marge opérationnelle courante comprise entre 9,6% et 10,1% du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport à 2017 (9,2 %).