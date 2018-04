Mersen : acquisition d'Idealec finalisée

20/04/2018 | 09:21

Mersen annonce avoir finalisé l'acquisition d'Idealec, société spécialisée dans la conception et la fabrication de barres d'interconnexion (busbars) laminées, transaction pour un montant qualifié de non significatif.



Le groupe des spécialités électriques et matériaux avancés explique que cette opération permet à son pôle electrical power d'élargir son portefeuille de clients, en particulier auprès de donneurs d'ordres du secteur ferroviaire et de l'énergie.



Basé à Pontarlier et à Shanghai, Idealec emploie environ 50 personnes et génère un chiffre d'affaires de près de sept millions d'euros. L'activité sera consolidée dans les comptes de Mersen à compter de ce jour.



