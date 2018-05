COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN ANNONCE LE REMPLACEMENT D'UN MEMBRE

DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

PARIS, LE 7 MAI 2018 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la nomination de Magali Joëssel en remplacement de Thierry Sommelet comme représentant permanent de Bpifrance Investissement à son conseil d'administration. Ce remplacement prend effet immédiatement.

Thierry Sommelet, qui représentait Bpifrance Investissement depuis octobre 2013, a décidé de renoncer à sa charge afin de se consacrer à d'autres mandats dans le cadre de ses fonctions. Le conseil d'administration remercie chaleureusement Monsieur Sommelet pour son implication et sa contribution au développement du Groupe et souhaite la bienvenue à Magali Joëssel.

Magali Joëssel a commencé sa carrière au ministère de l'économie et des finances et a intégré l'Inspection générale des finances. Elle a ensuite été Directrice des investissements d'intérêt général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle a rejoint Bpifrance au moment de sa création mi 2013 comme Directrice de la Stratégie. Depuis septembre 2014, elle dirige le fonds d'investissement SPI (sociétés de projets industriels), qui investit dans la création d'activités industrielles innovantes. Elle est représentante de Bpifrance Investissement aux conseils d'administration de Naval Energies et Yposkesi.

A la suite de ce changement, le conseil d'administration voit son taux de féminisation passer à 50 %.

