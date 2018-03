Mersen : chute sur une cession d'actions par Ardian et Sofina

15/03/2018 | 12:55

Mersen lâche 7,4% sous l'effet de la cession par ses actionnaires Ardian et Sofina, de 2,3 millions d'actions soit environ 11,1% du capital, à un prix de 35 euros par action, dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres.



Dans le cadre de cette opération, et afin de contribuer à la couverture des plans d'options de souscription d'actions et d'attributions d'actions gratuites de performance aux salariés, le conseil d'administration de

Mersen a décidé un achat de 200.000 titres.



A l'issue de l'opération, la participation résiduelle d'Ardian et Sofina s'établit respectivement à 10,3% et 4,3% du capital. L'opération augmente donc la taille du flottant offrant plus de liquidité et favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre.



