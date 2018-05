Mersen : nouveau représentant de Bpifrance au conseil

07/05/2018 | 13:25

Mersen annonce la nomination de Magali Joëssel en remplacement de Thierry Sommel et comme représentant permanent de Bpifrance investissement à son conseil d'administration, remplacement qui prend effet immédiatement.



Magali Joëssel a commencé sa carrière au ministère de l'économie et des finances. Depuis septembre 2014, elle dirige le fonds d'investissement SPI(sociétés de projets industriels), qui investit dans la création d'activités industrielles innovantes.



Elle est représentante de Bpifrance Investissement aux conseils d'administration de Naval Energies et Yposkesi. A la suite de sa nomination, le conseil d'administration de Mersen voit son taux de féminisation passer à 50%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.