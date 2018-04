Mersen : prend une participation de 49% dans CALY Technologies

11/04/2018 | 19:00

Mersen annonce l'acquisition d'une participation de 49 % dans CALY Technologies. Il s'agit d'une start-up spécialisée dans la conception de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC).



Mersen et CALY Technologies ont décidé d'unir leurs forces afin de proposer aux marchés de la distribution électrique et de l'électronique de puissance des produits innovants et disruptifs.



Mersen étoffe ainsi son portefeuille de dispositifs et de solutions de protection contre les surintensités, les surtensions ainsi que les limiteurs de courant, tout en développant son expertise dans les technologies de semi-conducteurs.



' Ces dispositifs de protection à base de semi-conducteurs seront proposés aux marchés en forte croissance : véhicules électriques, stockage de l'énergie électrique, bâtiments à charge critique, photovoltaïque ou encore aéronautique ' indique le groupe.



