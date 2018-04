Mersen : un analyste vise une croissance organique de 5,5%

23/04/2018 | 12:32

Mersen va annoncer mercredi prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un CA de 205 ME, en croissance de +1,0% en publié (+5,5% en organique).



' Grâce à la bonne orientation des principaux marchés finaux (électronique et semi-conducteurs entre autres) et des relais de croissance (véhicules électriques et solaires), le groupe devrait poursuivre sur un rythme de croissance organique soutenu que nous estimons proche de 6% (borne haute de la guidance) ' indique Portzamparc.



' Le CA T1 devrait être fortement impacté par les devises (-4,5%e) ' rajoute le bureau d'analyses.



