MYTILINEOS : METKA EGN VEND QUATRE CENTRALES PV SOLAIRES OPÉRATIONNELLES À LIGHTSOURCE BP

Athènes, Grèce - 26 Mars 2018 - MYTILINEOS continue de chercher et de créer de nouvelles opportunités d'investissement et élargit ses activités dans le domaine passionnant et prometteur des projets d'énergie solaire photovoltaïque. C'est donc avec grand plaisir que l'entreprise annonce une nouvelle transaction réussie entre sa filiale METKA EGN et Lightsource BP, société d'énergie solaire de premier plan, pour vendre quatre projets d'énergie solaire photovoltaïque opérationnelle au Royaume-Uni, d'une capacité totale de 18 MW. Les quatre projets d'énergie solaire ont été développés et construits par METKA EGN en respectant la date limite du 31 mars 2018 et ont, par conséquent, reçu le certificat selon le programme 1.2 Renewable Obligation Certificate (ROC). La filiale de MYTILINEOS, METKA EGN, montre que la poursuite de l'excellence et l'innovation technologique supérieure constituent un élément clé de ses activités. L'équipe de développement de projets récemment formée par METKA EGN et dirigée par Fabio Spucches, était responsable du développement et de la structuration des projets, tandis que les contrats clé en main d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) ont été réalisés par l'organisation d'exécution de projets de METKA EGN, déjà bien établie et basée à Londres. Le financement de la construction a été assuré par METKA EGN et le financement sans recours pour les projets a été entrepris par Lightsource BP après leur achèvement. Nikos Papapetrou, PDG de METKA EGN a déclaré : « Cette transaction réussie est un excellent exemple de nos capacités de développement et d'exécution de projets, du début à la fin, focalisées sur des projets de qualité supérieure. Nous sommes ravis que cette transaction ait été conclue avec Lightsource BP, notre partenaire principal. Notre pipeline de développement de projets internationaux poursuit sa croissance et nous sommes très optimistes quant aux perspectives de ce secteur en plein essor de nos activités. » Nick Boyle, PDG du groupe de Lightsource BP a déclaré : « Nous sommes heureux d'ajouter quatre projets opérationnels d'énergie photovoltaïque à notre portefeuille, qui est en rapide expansion. Nos équipes internes de gestion stratégique d'actifs, ainsi que d'exploitation et de maintenance, assureront le fonctionnement optimal de ces sites. Cette transaction confirme nos prix compétitifs sur le marché et nous sommes impatients de conclure de nouveaux accords avec des détenteurs d'actifs solaires comme METKA EGN à travers le Royaume-Uni. »

Pour plus de détails, veuillez contacter :

Mme Antigoni Fakou : Bureau de Presse MYTILINEOS Tél. +30 210-6877346 | Fax +30 210-6877400 | E-mail Antigoni.Fakou@mytilineos.gr

À propos de MYTILINEOS

MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de la Métallurgie, de l'Énergie et du Gaz, et de l'EPC et des Infrastructures. Établie en Grèce en 1990, la Société est cotée à la Bourse d'Athènes, ayant un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,3 milliard d'euros et employant directement ou indirectement plus de 2 700 personnes en Grèce et à l'étranger. Pour plus de détails, visitez le site Web de la société : www.mytilineos.gr

À propos de METKA EGN

METKA EGN est une joint-venture entre MYTILINEOS et le Groupe EGNATIA, axée sur le développement et la construction de projets d'échelle industrielle pour les marchés internationaux de l'énergie solaire et du stockage d'énergie. La société est au service de grands clients internationaux principalement sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie Centrale et des Amériques. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.metka-egn.com.

À propos de Lightsource BP

Lightsource BP est un leader mondial dans le financement, le développement et la gestion à long terme de projets d'énergie solaire photovoltaïque. Fondée en 2010, Lightsource BP s'est établie rapidement comme le plus grand promoteur de projets solaires d'échelle industrielle et le plus grand fournisseur de services d'exploitation et d'entretien (O&M) en Europe avec plus de 3 milliards de dollars investis à travers 2GW de projets solaires dans le monde. Grâce à sa plate-forme intégrée, à ses financements structurés révolutionnaires, à son excellente équipe interne d'ingénieurs et à sa division O&M spécialisée, Lightsource BP joue un rôle essentiel dans la définition du futur bouquet énergétique mondial. La société compte également plusieurs des meilleurs talents de l'industrie, avec une équipe de plus de 300 spécialistes dans dix bureaux répartis sur quatre continents.

Gérant environ 2 GW, dont 1,3 GW développé en interne, Lightsource BP a mis en place un pipeline mondial important à travers ses quatre divisions :

Royaume-Uni & Europe - Solaire à grande échelle (depuis 2010)

Inde, Moyen-Orient et Asie (IMEA) - Solaire à grande échelle (depuis 2016)

Amérique du Nord - Solaire à grande échelle (depuis 2017)

Australie (depuis 2017)

LS Labs Logiciel de Maison Intelligente & Énergie Distribuée (depuis 2015)

Pour plus d'informations, consultez le site web www.lightsourcebp.com.