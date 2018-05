METABOLIC EXPLORER : en petite hausse après son point d'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Metabolic Explorer progresse de 0,74% à 2,055 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 49,6% à 1,601 million d'euros. Ce montant provient d'une part des revenus perçus dans le cadre de l'accord de développement signé avec le partenaire UPM, visant à développer un procédé de production de monopropylène glycol (MPG) à partir de sucres cellulosiques dits de deuxième génération. D'autre part, il correspond au montant perçu dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec Evonik, pour une durée de deux ans, lors de la cession de la technologie.Au 31 mars 2018, le groupe de chimie dispose d'une trésorerie brute de 31,8 millions d'euros contre 31,3 millions au 31 décembre 2017 et d'une trésorerie nette d'endettement, de 25,9 millions au 31 mars 2018 contre 25,2 millions au 31 décembre 2017.Metabolic Explorer souligne que cette trésorerie au 31 mars 2018 intègre une somme de 2,398 millions, somme indisponible à la clôture de l'exercice 2017. En effet, dans le cadre d'une décision judiciaire de première instance dont le groupe a fait appel, MetEx avait été condamnée pour un montant total de 2,82 millions. Cette décision n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, un des demandeurs avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire du groupe à hauteur de 2,398 millions.Metabolic Explorer a alors immédiatement assigné ledit demandeur pour obtenir la mainlevée de cette saisie que la société considérait comme abusive. Le jugement a été rendu le 3 avril dernier, ordonnant la mainlevée et condamnant le demandeur à verser au groupe des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire et des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 25 000 euros.Le demandeur a fait appel de cette décision, étant précisé que cet appel est sans effet sur la mainlevée puisque le jugement prononcé était exécutoire dès sa notification.Compte tenu de ce jugement, la somme de 2,398 millions a été réintégrée en trésorerie disponible dans les comptes de METabolic EXplorer.