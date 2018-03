METABOLIC EXPLORER : reporte son projet MPG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Metabolic Explorer (METEX) a décidé de concentrer ses moyens de R&D sur son projet en nutrition/santé animale & cosmétique. En plus des investissements annoncés fin janvier dans la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) pour la construction et l'exploitation d'une usine de 1.3-propanediol (PDO)/Acide Butyrique, cette décision conduit Metabolic Explorer à reporter le projet de R&D du procédé MPG mené avec UPM.Ce report volontaire intervient malgré l'atteinte par METEX de critères de performance clés pour la fermentation de MPG. Les connaissances avancées ainsi acquises sur la fermentation de ces sucres 2G pourront être utilisées par METEX pour la diversification des matières premières de la technologie PDO et AB et de celles en développement. METEX reste propriétaire de l'ensemble de ses résultats avec une option de licence pour UPM. Enfin, l'impact de cette décision commune sur les développements du consortium Valchem est à l'étude par les membres du Bio Based Industries Joint Undertaking européen et l'ensemble des membres du consortium.Au niveau comptable, et afin de tenir compte des perspectives de valorisation de la technologie décalées dans le temps, une dépréciation d'actifs immatériels MPG sera constatée en IFRS pour un montant de 7,6 millions d'euros, ramenant ainsi la valeur au bilan à 2,7 millions. Cette décision est sans impact pour Metabolic Explorer en termes de trésorerie.