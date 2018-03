METabolic EXplorer : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

METabolic EXplorer a accusé en 2017 une perte nette de 11,289 millions d'euros après une bénéfice de 6,623 millions en 2016. Le résultat opérationnel courant est ressorti négatif à 2,879 millions, contre + 13 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de deux à 4,039 millions. En 2018, le groupe continuera à focaliser ses efforts sur l'accélération de sa transformation.Avec la confirmation des engagements des parties prenantes locales, régionales, nationales et européennes prévue au plus tard le 30 juin 2018, estimée à environ 15 millions, le groupe confirme que la pose de la première pierre devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2018.