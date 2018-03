METabolic EXplorer : Focalisation des ressources R&D en support du projet PDO/AB de Carling

Télécharger le communiqué

Report du développement du procédé de fabrication du MPG malgré l'atteinte par METEX de résultats clés pour la performance de ce procédé

Focalisation des ressources R&D sur le développement d'un portefeuille de produits complémentaires au PDO et à l'AB en nutrition animale & cosmétique, marchés prioritaires pour le Groupe et à forte valeur ajoutée

Clermont-Ferrand, le 22 mars 2018 -(FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une chimie verte et durable redéfinit ses priorités en R&D.

Conformément à sa feuille de route et après l'annonce, le 29 janvier dernier, de la décision de METEX d'investir sur la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) pour la construction et l'exploitation d'une usine de 1.3-propanediol (PDO)/Acide Butyrique (AB)[1],METEX entend favoriser les produits de son portefeuille qui participeront directement à la valorisation de son projet en nutrition/santé animale & cosmétique.

En conséquence, le projet de R&D du procédé MPG n'est plus prioritaire dans la stratégie.

METEX et UPM ont donc décidé, d'un commun accord, de reporter le développement du projet visant à la production de MPG à partir de sucres cellulosiques de bois de deuxième génération.

Les ressources R&D désormais disponibles seront prioritairement allouées à la réussite de l'industrialisation du PDO/AB, procédé phare du Groupe sur deux axes :

Diversification des matières premières du procédé pour pouvoir déployer la technologie de façon globale, en propre ou par des licences. L'ambition à terme est de proposer sur ces filières des ingrédients naturels fabriqués à partir de plusieurs ressources végétales incluant des ressources cellulosiques (issues du bois).

Développement d'un portefeuille de produits complémentaire au PDO et à l'AB afin de renforcer l'offre de valeur de la société pour l'approvisionnement d'ingrédients naturels des filières de la cosmétique et de la nutrition/santé animale et capitaliser ainsi ses investissements commerciaux sur ces marchés.

Ce report volontaire intervient malgré l'atteinte par METEX de critères de performance clés pour la fermentation de MPG. Les connaissances avancées ainsi acquises sur la fermentation de ces sucres 2G pourront être utilisées par METEX pour la diversification des matières premières de la technologie PDO et AB et de celles en développement. METEX reste propriétaire de l'ensemble de ses résultats avec une option de licence pour UPM. Enfin, l'impact de cette décision commune sur les développements du consortium Valchem est à l'étude par les membres du Bio Based Industries Joint Undertaking européen et l'ensemble des membres du consortium.

Au niveau comptable, et afin de tenir compte des perspectives de valorisation de la technologie décalées dans le temps, une dépréciation d'actifs immatériels MPG sera constatée en IFRS pour un montant de 7,6 M€, ramenant ainsi la valeur au bilan à 2,7 M€. Cette décision est sans impact pour le Groupe en termes de trésorerie.

Benjamin Gonzalez déclare à ce sujet : « Le cap fixé par METEX passe par la réussite industrielle et commerciale de l'unité PDO/AB de Carling. Nos ressources doivent être focalisées à court terme pour supporter ce projet qui créera la valeur que tous les actionnaires attendent. La décision conjointe avec UPM de reporter le développement du MPG permet ainsi aux deux groupes de réaffecter leurs ressources dans un contexte économique qui a changé depuis 2015. »

[1]Sous réserve de l'obtention avant le 30 juin 2018 des derniers financements publics nécessaires pour permettre à ce site pétrochimique d'accueillir une première usine de biochimie industrielle.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez gratuitement l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations investisseurs - ACTIFIN -

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr

Relations Presse - ACTIFIN

Jenna DRIFF

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : jdriff@actifin.fr