Metabolic Explorer : Metabolic Explorer : Information financière du 4ème trimestre 2017.

Information financière du 4ème trimestre 2017

Clermont-Ferrand, le 22 février 2018 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de biochimie industrielle qui développe, commercialise et exploite des procédés industriels de fermentation, publie aujourd'hui son information financière du 4ème trimestre 2017.

Au 4ème trimestre 2017, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires de près de 1,1 M€. Comme pour les trimestres précédents, ces montants proviennent :

d'une part des revenus perçus dans le cadre de l'accord de développement signé avec le partenaire UPM, visant à développer un procédé de production de MPG à partir de sucres cellulosiques dits de deuxième génération – et,

d'autre part, du montant perçu dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec Evonik, pour une durée de deux ans, lors de la cession de la technologie

L-Méthionine/inoLa™ en novembre 2016.

A fin décembre 2017, la société a ainsi réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4 039 k€.

Chiffre d'affaires (normes IFRS) – en k€ 2016 2017 1er trimestre 452 1 070 2ème trimestre 476 957 3ème trimestre 388 923 4ème trimestre 603 1 089 Chiffre d'affaires annuel 1 919 4 039

Au 31 décembre 2017, la société dispose d'une trésorerie brute, normes IFRS, de 31,3 M€ contre 41,8 M€ au 31 décembre 2016. Cette variation de trésorerie s'explique par :

- un décaissement non récurrent de 4,1 M€ correspondant à la contribution versée à Roquette Frères dans le cadre de la cession de la technologie inoLa™/L-Méthionine, lequel avait été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2016 ;

- une somme indisponible de 2 398 k€ à la clôture de l'exercice, au paiement de laquelle METEX a été condamnée au titre de dommages et intérêts pour un montant total de 2 820 k€* par une décision judiciaire de première instance dont elle a fait appel. Cette décision n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, un des demandeurs a fait pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire de METEX à hauteur de 2 398 k€, METEX ayant immédiatement assigné ledit demandeur pour obtenir la main levée de cette saisie que METEX considère comme abusive ;

- une consommation de trésorerie annuelle de 4,0 M€, en ligne avec la consommation annuelle moyenne des années précédentes.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette d'endettement, normes IFRS, s'élève ainsi à 25,2 M€ (contre 34,9 M€ au 31 décembre 2016). METabolic EXplorer rappelle que l'endettement brut en normes IFRS (6,1 M€) prend en compte le montant des avances perçues et remboursables en cas de succès et de commercialisation, soit 3,4 M€. La trésorerie nette d'endettement, hors avances remboursables, s'élève donc à 28,6 M€.

*Voir le communiqué de presse du 9 mars 2017. Fin avril 2017, METEX a reçu une décision rectifiant une erreur de calcul dans l'indemnité déterminée lors du jugement initial (2 563 k€). Le jugement rectificatif a porté l'indemnité à 2 820 k€.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small

