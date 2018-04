Résiliation du contrat de liquidité et

mise en œuvre d'un nouveau contrat

Clermont-Ferrand, le 05 avril 2018 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de biochimie industrielle qui développe, commercialise et exploite des procédés industriels de fermentation, annonce avoir mis fin, le 29 mars 2018, au contrat de liquidité qu'elle avait confié à CM-CIC Market Solutions le 4 janvier 2010.

A la date du 29 mars 2018, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :

12 000 titres

31 882,40 € en espèces

METabolic EXplorer annonce, par ailleurs, avoir confié à Kepler Cheuvreux (Paris), à compter du 03 avril 2018, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l'Autorité des Marchés financiers le 21 mars 2011. Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat confié à Kepler Cheuvreux sont ceux disponibles à la clôture du précédent contrat.

FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr Relations Presse – ACTIFIN

Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : idray@actifin.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52634-cp-metex-resiliation-et-mise-en-oeuvre-nouveau-contrat-de-liquidite-05.04.2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews