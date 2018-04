Metabolic Explorer : arrêt du projet Valchem

19/04/2018 | 14:28

Metabolic Explorer annonce l'arrêt du projet Valchem au 30 juin prochain, suite à la décision bilatérale avec UPM de reporter le projet de développement de production de MPG à partir de sucres cellulosiques.



Par conséquent, le financement de ce programme via des subventions reçues du Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU : partenariat conclu entre l'Union Européenne et un consortium d'industriels européen) s'arrêtera à cette date.



Pour rappel, Metabolic Explorer reste propriétaire de l'ensemble de ses résultats avec une option de licence pour UPM. Le consortium Valchem comprenait UPM, SEKAB, l'Université de Darmstadt et Metabolic Explorer.



