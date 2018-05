Méthanor : va proposer une hausse de dividende

18/05/2018 | 09:58

Méthanor indique qu'il soumettra au vote de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale du 29 juin le versement d'un dividende de 11 centimes d'euro par action.



Dans le prolongement de ses bons résultats annuels 2017 et en accord avec sa politique de distribution, la société de projets d'énergies renouvelables a ainsi décidé d'augmenter le montant de son dividende par action qui était de six centimes l'an passé.



Méthanor rappelle que grâce au statut fiscal de SCR, son dividende n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires physiques conservant leurs actions pendant au moins cinq ans.



