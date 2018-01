MetLife : cession des parts dans UBB-MetLife Life à KBC

02/01/2018 | 14:01

MetLife et KBC ont annoncé la conclusion d'un accord par lequel KBC rachète, via sa filiale d'assurance bulgare DZI, la participation restante de 40% de Metlife dans UBB-MetLife Life Insurance Company AD, une coentreprise d'assurance entre UBB et MetLife en Bulgarie.



Plus tôt dans l'année, dans la cadre de l'acquisition par KBC d'UBB et d'Interlease, KBC avait acquis 60% d'UBB-MetLife. L'entité DZI et UBB-MetLife combinée détiendra ainsi une part de 21% du marché bulgare de l'assurance vie.



Pour KBC ainsi que pour MetLife, l'opération qui doit encore recevoir l'aval des autorités de contrôle financier et qui sera finalisée au deuxième trimestre 2018, n'aura aucun impact financier matériel.



