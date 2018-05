METRO : dévoile des résultats trimestriels dégradés et confirme son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Metro lâche 3% à 11,315 euros après avoir confirmé l'abaissement de ses perspectives annuelles et dévoilé ses résultats du deuxième trimestre. Le distributeur allemand avait déjà averti le 20 avril que ses ventes progresseraient d'au moins 0,5% en organique cette année, contre une précédente estimation d'au moins 1,1%. De plus, son Ebitda ajusté est attendu en légère progression contre une guidance de +10% environ précédemment.Au deuxième trimestre clos fin mars, Metro a accusé une perte nette de 52 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 41 millions un an plus tôt. Son Ebitda ajusté a baissé de 13,3% à 153 millions d'euros tandis que ses ventes ont reculé de 0,8% à 8,449 milliards. En organique, elles ont progressé de 2%.