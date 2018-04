Metro : sanctionné pour un avertissement sur résultat

23/04/2018 | 13:28

Metro dévisse de 7,6% à Francfort, sanctionné pour un avertissement sur résultat lancé vendredi soir par le distributeur, avec un EBITDA désormais attendu en 'légère' hausse sur son exercice 2017-18, et non plus en progression d'environ 10%.



Le groupe allemand table maintenant sur une croissance d'au moins 0,5% de ses ventes, et non plus de plus de 1,1% ajusté de facteurs de changes, ce qu'il explique par un 'développement moins favorable que prévu' en Russie.



