Metro : Invest Securities n'est plus à l'achat

Dans une note diffusée ce lundi matin, Invest Securities a révoqué son conseil 'achat' sur Metro. Désormais à 'neutre', l'intermédiaire a également abaissé son objectif de cours de 21 à 17 euros.



'Le business model (BM) de Metro Wholesale est de qualité, réputé flexible face aux mutations du commerce, mais il est parfois très contre-performant', résume l'intermédiaire, selon lequel cela s'explique par le caractère toujours dispersé du périmètre géographique et par le fait que 'sa sensibilité au cycle économique en Europe (consommation hors domicile : 40% du chiffre d'affaires) n'a réellement joué que dans la crise'.



Et Invest Securities de souligner que 'les résultats actuels sont relativement décevants, souvent décalés par rapport aux attentes, un constat qui survit au spin off'.



'Alors qu'une certaine lassitude s'est fait jour, le value n'est plus suffisant pour protéger le titre en l'absence de résultats dont le potentiel risque d'être différé', conclut l'analyste.





